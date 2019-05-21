بنكيران: الملك هو من يحكم البلاد ومن يقول “البيجيدي” يكذب على نفسه

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب الذي ينتمي إليه، والذي يقود الأغلبية ليس سوى حزب يسير الحكومة وليس البلاد.
وأضاف بن كيران في لقاء مع شبيبة حزب “المصباح”، اليوم الاثنين، في مقطع فيديو مباشر على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن من يقول الحزب يسير البلاد فهو يكذب على نفسه لأن الملك هو من يحكم البلاد ويقودها والحكومة تشتغل تحت إمرته، فهو ملك البلاد حسب الدستور، وأمير المؤمنين، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وأشار بن كيران في حديثه مع شباب حزبه، “لسنا زعماء بلا قياس؛ فالملك هو الذي يسير البلاد، والحكومة تحت رئاسة الملك، فهو رئيس مجلس الوزراء”.
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