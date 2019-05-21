معركة كسر العظم تمتد.. تجميد عضوية رئيس المكتب الفيدرالي في “البام”

في اجتماع عاصف للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، انتهى قبل قليل، قرر الأمين العام للحزب، عبد الحكيم بنشماش، تجميد عضوية رئيس المكتب الفيدرالي، محمد الحموتي، وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات في الحزب.

كما تقرر مراسلة وزارة الداخلية لوضعها في صورة التطورات الحالية.

الاجتماع المذكور عرف مشاداة كبيرة بين أنصار التيارين المتصارعين داخل الحزب، حيث لم تمل الكفة داخله لتيار دون الآخر، فقد عرف حضور 13 عضوا من كل تيار على حدة، لكن بسبب توتر الأجواء، شرع أعضاء في التيار الخصم لبنشماش في الانسحاب من الاجتماع بينهم عبد اللطيف وهبي.

وهذا أحدث تطور في معركة كسر العظم داخل الحزب، فيما ينتظر أن يدعو خصوم بنشماش إلى دورة للمجلس الوطني الذي يسيطرون عليه لعزل بنشماش.