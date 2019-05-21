ليلى عزيز: زوجي ريدوان كتاب مفتوح وهذا موقفي من الصراع حول لقب سفيرة القفطان-فيديو

شبهت المصممة المغربية ليلى عزيز، زوجها الفنان العالمي “ريدوان”، بـ”الكتاب المفتوح”، مبرزة أن لا فرق بين شخصيته كفنان، وشخصيته في البيت رفقة أسرته.
وقالت زوجة نادر خياط المشهور بلقب “ريدوان” في حديثها عنه: ” إنه يملك قلبا كبيرا، ودائما ما يدعم ويحفز الشباب، حتى مع شباب العائلة”.
وأبرزت ليلى أنها لا تلمس الفرق بين ريدوان الفنان والشخص، مضيفة أن الشهرة التي يحضيان بها معا، لم تأثر على حياتهما أو تسلب منهما أشياء يعيشها باقي الأزواج.
وأشارت ليلى عزيز، أن الفنانتين دنيا باطمة، وفرح الفاسي، هما أقرب لها من بين الفنانات المغربيات، متحدثة عن بداية علاقة الصداقة معهما.
وعن الصراع القائم بين الفنانات المغربيات حول لقب سفيرة القفطان المغربي، قالت ليلى عزيز إن كل السيدات المغربيات اللواتي يرتدين القفطان هن سفيرات له، رافضة أن يكون خلاف مثل هذا قائم بينهن.
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