حسنية أكادير يعلن استدعاء رونار لنجمي الفريق في اللائحة الأولية لـ”الأسود” تحضيرا لـ”الكان”

أعلن نادي حسنية أكادير لكرة القدم، اليوم الإثنين، مناداة الناخب الوطني، هيرفي رونار، على ثنائي الفريق عبد الكريم باعدي، ويوسف الفحلي، في اللائحة الأولية لـ” الأسود الأطلس” الذين سيخوضون نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقبلة في مصر.

وأكد النادي السوسي في خبر قصير، نشره على موقعه الرسي على الأنترنيت، أن “الناخب الوطني هيرفي رونار وضع ثنائي نادي حسنية أكادير الظهير الأيسر عبد الكريم باعدي والجناح يوسف الفحلي ضمن اللائحة الأولية للمنتخب الوطني الأول الذي يتأهب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم مصر 2019” .

وشدد النادي على أن هذا الثنائي “سيلتحق بمعسكر الأسود في الثالث من يونيو القادم 2019”.

وتعتبر هذه الدعوة هي الأولى من نوعها للاعب يوسف الفحلي في المنتخب الأول، بينما هي الثانية من نوعها للاعب باعدي، الذي شارك في مباراة مالاوي الأخيرة، وقدم مستوى ممتاز لقي استحسان الناخب الوطني.