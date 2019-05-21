شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 16

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ملخص القصة: تجسّد مي عز الدين تجسّد شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" - اقرأ المزيد...

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