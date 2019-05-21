الإمارات تكشف حقيقة سقوط طائرة في دبي

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي،اليوم، حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي،

ونفت الهيئة الخبر جملة وتفصيلا وأكدت على أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها