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الإمارات تكشف حقيقة سقوط طائرة في دبي

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شعبان 0 تبليغ

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الان تتابع الإمارات تكشف حقيقة سقوط طائرة في دبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي،اليوم، حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي،

ونفت الهيئة الخبر جملة وتفصيلا وأكدت على أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها

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