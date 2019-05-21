الكعبي: القمة الطارئة ستتخذ إجراءات صارمة بالرد على اعتداء الحوثي ضد مكة المكرمة

توقع الخبير العكسري الإماراتي خلفان الكعبي أن يتصدر ملف الاعتداء من مليشيا الحوثي باستهداف الأراضي المقدسة للمسلمين في المملكة العربية السعودية بما فيها مكة المكرمة القمة الطارئة المرتقبة لاتخاذ اجراءات صارمة للرد .

وشارك الكعبي بتغريدة تحت هاتشاج #الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين رصدها الخليج 365 وقال إنه "كل من يساند الحوثي معنويا وإعلاميا مشارك في هذا العمل الاجرامي، القمة الطارئة".؟

وأضاف: اتوقع ان تناقش هذا العمل الدنئ وتتخذ حياله إجراءات صارمة، استهداف قبلة المسلمين يؤكد همجية الحوثة، وإن لا دين لهم ولمن يناصرهم، ارجو الرد بغارات على معسكرات الحوثة الأوغاد.

وكانت انباء استهداف الحوثي بصاروخين باليستيين مكة المكرمة ومدينة جدة القريبة منها في السعودية اثارت ردود افعال ساخطة في الأوساط العربية والاسلامية.