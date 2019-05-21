خبير سياسي: 35 هدفاً للقوات الأمريكية في إيران اذا اندلعت المواجهة

كشف الخبير السياسي والاكاديمي عبدالخالق عبد الله، عن أن الولايات المتحدة الامريكية حددت قواتها 35 هدفاً عسكرياً في إيران إذا اندلعت المواجهة في اليمنطقة.

وقال عبدالله بتغريدة رصدها الخليج 365 مساء اليوم في حسابه: في حال اندلاع حرب في المنطقة حددت القوات الامريكية نحو 35 الف هدف عسكري في ايران ستقوم بتدميرها بشكل انتقائي وممنهج.

وأوضح أن الأهداف من بينها منصات صاروخية وقواعد عسكرية ايرانية تهدد الملاحة في مضيق هرمز قامت ايران ببنائها في جزيرة ابو مرسى الاماراتية التي تحتلها ايران منذ سنة 1971.

وكان عبدالله قال في وقتٍ سابق إن مصداقية ادارة الرئيس ترامب وهيبة امريكا على المحك اذا لم تنفذ امريكا وعدها الذي جاء على لسان مستشار أمنها القومي جون بولتون ان اي هجوم ايراني على مصالحها وحلفاءها سيتم الرد عليه بعمل عسكري فوري وحازم.