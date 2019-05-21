شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» الإماراتية: لا صحة لشائعة سقوط طائرة في دبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في دبي، وأكدت أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة في ما يلي نصه: «تنفي الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم (أمس الاثنين) في دبي، وتؤكد أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها، وعليه تهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد الهيئة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران».