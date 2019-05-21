شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: إيران ستواجه بـ«قوة هائلة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إن هي حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفاً أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.
وأضاف ترمب في حديث للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في ولاية بنسلفانيا: أنه لا يزال مستعداً لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين».
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