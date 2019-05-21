شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الفلسطيني يرحب بدعوة المملكة عقد قمة عربية طارئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الضفة الغربية) رحب مجلس الوزراء بدولة فلسطين، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعقد قمة عربية طارئة بمكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م. رحب مجلس الوزراء بدولة فلسطين، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعقد قمة عربية طارئة بمكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م. وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم (الإثنين) في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في القمة، مؤكدًا تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء الفلسطيني يرحب بدعوة المملكة عقد قمة عربية طارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.