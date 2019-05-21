شكرا لقرائتكم رش الحليب على زعيم اخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غاضب لخروج بلاده بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اسمه Paul Crowther وعمره 32 سنة، رشّ مشروب "ميلك شيك" الحليبي المخفوق أمس الاثنين على الرجل الأكثر تحريضا على اخراجها من الاتحاد، وهو زعيم حزب "بريكست" نايجل فاراج، فعطل عليه بعض نهاره حين كان بطريقه إلى مهرجان انتخابي لحزبه في مدينة "نيوكاسيل البعيدة بأقصى شمال انجلترا 455 كيلومترا عن لندن.

أفراد حرسه الخاص أدركوا الغاضب البريطاني، ومنعوه من التمادي أكثر في التعبير بعنف عن رأيه، ثم سلموه الى الشرطة بتهمة التعدي العام. أما المشروب، فكلفه 5 استرليني و25 سنتا، أي أكثر من 6 دولارات، وفقا لما قرأت "العربية.نت" مما استنتجته صحيفة "التايمز" بخبرها عنه، لأنه اشترى بعض الموز والميلك شيك الجاهز من فرع لمحلات Five Guys في المنطقة" بحسب خبرها الذي أضافت فيه بأن Nigel Farage الذي نراه ملطخا بالمشروب في الفيديو المرفق، سار بعض الخطوات مع مرافقيه، ثم دخل الى سيارته كأن شيئا لم يكن.

والمعروف عن Brexit أنه أحد أكثر الأحزاب التي تلقى تأييدا كبيرا من البريطانيين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبى، كما أنه مرشح بقوة للحصول على عدد كبير من المقاعد فى الانتخابات الأوروبية المقبلة.