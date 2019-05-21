قسم الخارجي
بعث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي برسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وعبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، في رسالته عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من رئيس المجلس العسكري السوداني إلى الرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.