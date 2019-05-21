الدنمارك تسجن مهاجرًا سوريًا بتهمة التخطيط لشن هجمات لـ"داعش"

أصدر القضاء الدنماركي حكما بالسجن لمدة 12 عاما على سوري، بتهمة التخطيط لشن سلسلة هجمات في العاصمة كوبنهاجن باسم تنظيم "داعش".
وأصدرت محكمة مدينة كوبنهاجن، هذا الحكم بحق السوري المدعو، مؤيد الزعبي (Moyed Al Zoebi)، البالغ من العمر 32 عاما، وهو طالب لجوء في السويد المجاورة، واحتجز في ديسمبر 2017.
وكشفت الاستخبارات السويدية أن الموقوف منمؤيدي تنظيم "داعش". كما أوضح المحققون أنه اتفق عبر الإنترنت مع المتطرف الآخر المقيم في ألمانيا المدعو، دياب خديجة (Dieab Khadigah)، على اللقاء في العاصمة الدنماركية في نوفمبر 2016، "بهدف تفجير عبوة ناسفة واحدة على الأقل، وتنفيذ عمليات طعن بسكاكين مطبخ".
لكن السلطات الألمانية اعتقلت خديجة
وقرر القضاء الألماني في يوليو 2017 سجن خديجه لمدة 6.5 عاما.
أما الزعبي، فبرأته السلطات السويدية قبل احتجازه في الدنمارك في قضية إضرام النار في مسجد شيعي بمدينة مالمو.
وأدانت المحكمة الزعبي الشهر الماضي، وقررت ترحيله من البلاد عقب انقضاء فترة عقوبته، غير أن السوري يرفض جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقدم استئنافا على الحكم الصادر بحقه.
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