بشار الأسد يهاجم جماعة "الإخوان".. ويصف أفرادها بالشياطين

هاجم الرئيس السوري، بشار الأسد، جماعة "الإخوان المسلمين"، واصفا أفرادها بالشياطين، ومعتبرا أنهم "سحبوا من الديانة الإسلامية الأخلاق وشوهوها وخربوا صورتها".
واتهم الأسد، في كلمة ألقاها، خلال مراسم افتتاح مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف التابع لوزارة الأوقاف السورية، اتهم "الإخوان المسلمين"
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