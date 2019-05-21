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الناتو يعلن استثمارات تتعدى المليار دولار في التكنولوجيا الحديثة

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أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الاثنين، أن وكالة الاتصالات والمعلومات التابعة له، تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار، في فرص تجارية متعلقة بالتكنولوجيا الجديدة على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بيانا للحلف جاء فيه: "إن الوكالة

بصفتها رائدة في مجال التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني فإنها تعمل على إيصال التكنولوجيا والخدمات إلى الدول الأعضاء بالحلف".

وأوضح البيان أنه خلال عام ونصف، تخطط الوكالة لإصدار عطاءات أو منح عقود في مجالات الأمن الإلكتروني والاستخبارات

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المشتركة والمراقبة والاستطلاع والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

وانطلق الاثنين في العاصمة النرويجية أوسلو، مؤتمرا لحلف الأطلسي للتدريب الفردي والتعليم بمشاركة ما يزيد على 700 شخص من ممثلي الحكومات والعسكريين ورجال الصناعة، لمناقشة الشراكات المحتملة وفرص العمل المقبلة.

ويركز المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام، على تطوير التكنولوجيا والممارسات التجارية لتعزيز عمليات "الناتو".

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