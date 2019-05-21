الرئيس الفنزويلي: سنجري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، توجهه إلى إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.
وفي كلمة ألقاها من قصر "ميرافلوليس" الرئاسي في العاصمة كاراكاس، أثناء مراسم إحياء الذكرى الأولى لإعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا، دعا مادورو المعارضة إلىالتصويت في الانتخابات المقبلة، وأضاف: "سنجري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية".
وجرت الانتخابات الأخيرة للجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا في العام 2015، وجاء الفوز فيها لتكتل الأحزاب المعارضة "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية"، الذي حصل
وتنتهي صلاحيات التشكيلة الحالية للجمعية في ديسمبر العام 2020.
ويوم 21 يناير، وسط احتجاجات على حكم مادورو، أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، اعترافها بغوايدو، فيما أكدت دول عدة، منها روسيا والصين، دعمها لمادورو كرئيس شرعي للبلاد.
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