الطيران المدني الإماراتي: لا صحة لسقوط طائرة في دبي

نفت الهيئةالعامة للطيران المدني الإماراتية الشائعة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة في دبي، وأكدت أن تلك الأخبار مضللة ولا صحة لها، وأهابت بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات، ومؤكدة على أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران.



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