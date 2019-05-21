مجلس الوزراء الفلسطيني يرحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمة عربية طارئة

وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في القمة، مؤكدًا تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة.
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