اللجنة الانتخابية تعلن فوز الرئيس الإندونيسي ويدودو بفترة رئاسية ثانية

أعلنت اللجنة الانتخابية مساء الاثنين (الثلاثاء بتوقيت إندونيسيا) أن الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو فاز بفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي بحصوله على 55,5 في المئة من الأصوات.

وحصل منافس جوكو، الجنرال السابق برابوو سوبيانتو، على 44,5 في المئة من الأصوات، حسب الفرز النهائي الذي أجرته لجنة الانتخابات العامة.

وتؤكد النتائج الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي والتي كانت قد أعطت الرئيس جوكو ويدودو فوزاً مريحاً بعد ساعات من الانتخابات التي جرت في 17 أبريل الماضي.

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وقال برابوو إنه سيرفض النتائج، متهماً الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح جوكو. وقال إن حملته لديها أدلة على انتشار الغش على نطاق واسع.

لكن هيئة الإشراف على الانتخابات، التي راقبت الانتخابات، رفضت الإثنين شكاوى حملة برابوو بشأن "تزوير جماعي وممنهج"، قائلة إنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم.

كان من المقرر إعلان النتائج الرسمية الأربعاء، لكن تم تقديمها بعد أن هدد مؤيدو برابو بتنظيم تجمع حاشد أمام لجنة الانتخابات.