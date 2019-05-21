"الهلال" يقدم مساعدات طبية ودوائية عاجلة لمستشفى "النصر" في الضالع

عدن (الاتحاد) تسلمت السلطات الصحية في محافظة الضالع مساعدات طبية ودوائية عاجلة مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للتخفيف من معاناة الجرحى والمرضى بالمحافظة، في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المحافظة جراء تزايد أعداد الجرحى والمصابين بسبب الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على عدد من مناطق المحافظة.

ودشن محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل، وبحضور ممثلي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسلم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الإنسانية الطارئة لدعم «مستشفى النصر العام» بالضالع من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة التي قدمت بصورة طارئة نظراً للأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى العام الوحيد بالمحافظة الذي يستقبل جرحى وضحايا الحرب.

ويأتي وصول المساعدات إلى المستشفى استجابة لمناشدة قيادة السلطة المحلية للمنظمات الدولية والإقليمية إلى سرعة تقديم الدعم الطارئ الطبي وفتح مستشفى خاص لاستقبال جرحى وضحايا الحرب الذين يسقطون جراء استهدافهم من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التي تشن أعمال قصف عشوائية بالقذائف والصواريخ على الأحياء والقرى السكنية منذ قرابة شهر. وقدم محافظ الضالع شكر وتقدير السلطة المحلية بالمحافظة على الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف الجوانب والمجالات.

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