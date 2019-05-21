مقتل 12 إرهابياً في ضربة استباقية مزدوجة بالقاهرة

القاهرة (الاتحاد)

في ضربة استباقية مزدوجة، نجح الأمن المصري في قتل 12 إرهابياً، ينتمون لحركة «حسم» الإرهابية، التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، أمس، في مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشروق.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إنها رصدت اتخاذ مجموعة إرهابية من عناصر «حسم» مسكناً بمدينة 6 أكتوبر، وكراً لتصنيع العبوات الناسفة، وخلال مداهمة العقار بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 7 من عناصر «حسم» الإرهابية.

وبالتوازي دهمت قوات الأمن المصرية إحدى الشقق السكنية في الشروق (شرق القاهرة)، حيث كانت خلية من «حسم» تستعد لتنفيذ هجوم إرهابي، وأسفرت المداهمة وتبادل إطلاق النار عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية.

وحركة «حسم» الإرهابية ضمن قوائم الإرهابية في بريطانيا والولايات المتحدة، وتعد إحدى الميليشيات الإرهابية التابعة لجماعة «الإخوان» في مصر.

وتبنت الحركة الإرهابية مسؤولية محاولة اغتيال المفتي المصري السابق، علي جمعة، ومسؤولية اغتيال قاضٍ مصري، كان يشارك في محاكمة المعزول محمد مرسي، إلى جانب استهداف دوريات الشرطة.

وجاء إعلان الضربة الاستباقية للأمن المصري بعد أقل من 24 ساعة من إصابة 7 سائحين من جنوب أفريقيا بإصابات طفيفة في انفجار محدود بحافلة سياحية قرب المتحف المصري الجديد بالهرم (الجيزة). ونجحت قوات الأمن المصرية، خلال أبريل الماضي، في القضاء على 6 عناصر من «حسم» بالقليوبية (شمال القاهرة) قبل قيامهم بهجمات إرهابية.