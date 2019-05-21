الإمارات: نقف مع مصر في مواجهة الإرهاب

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير غربي القاهرة، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان: «إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب وتؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة».

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وجددت الوزارة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأعربت الوزارة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، أدانت مملكة البحرين بشدة التفجير الذي استهدف حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.

وأكدت الخارجية البحرينية تضامن البحرين التام مع مصر ضد كل صور العنف والإرهاب ووقوفها الدائم معها في كل ما فيه أمنها واستقرارها، مجددة موقف المملكة الراسخ والرافض للعنف والتطرف والإرهاب بشتى أشكاله، والداعي إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية في القاهرة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع مصر في مواجهة الإرهاب، مشدداً على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الآثمة لن تزيد مصر والمصريين إلا قوة وإصرارًا في القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها، وجدد الأمين العام الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره.

وأدان العراق، حادث الانفجار الذي استهدف حافلة لنقل السياح بمصر، داعيا إلى أهمّية مُواجَهة الإرهاب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف: إن «العراق يعرب عن إدانته لحادث الانفجار الذي استهدف حافلة لنقل السياح قرب الأهرام في مصر، والذي أسفر عن إصابة العديد من السياح». ودعا إلى «أهمّية مُواجَهة الإرهاب، والقصاص لكلِّ من تُسوِّل له نفسه تهديد أمن الشُعُوب، وزعزعة استقرارهم، وتعريض أرواح الآمنين، ومُمتلكاتهم للخطر».