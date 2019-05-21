الطيب: الأزهر حريص على ترسيخ مفهوم المواطنة ويرفض مصطلح الأقليات

القاهرة (الاتحاد) أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حرص الأزهر على ترسيخ مفهوم المواطنة ونبذ مصطلح الأقليات وتحقيق التواصل بين الشرق والغرب، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيري ووفدا من المجلس أمس.

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر أعرق مؤسسة تعليمية لازالت تقوم بدورها منذ أكثر من ألف عام، حيث يدرس فيه ملايين الطلاب في مختلف المراحل الجامعية، كما يقوم الأزهر بدور اجتماعي هام في مصر بترسيخ قيم السلام والتعايش الاجتماعي، ويعد بيت العائلة المصرية أحد أهم المؤسسات التي يقوم الأزهر من خلالها بهذا الدور بالتعاون مع الكنيسة المصرية.

من جانبه، قال وفد مجلس الشيوخ الكندي إن خطاب الأزهر الوسطي يساهم في مواجهة التطرف والإرهاب، كما أن لديه رؤية مستنيرة تمكن للشباب والمرأة في المجتمع، وأبدى أعضاء مجلس الشيوخ الكندي تقديرهم للنجاحات التي حققها الأزهر لتحقيق التواصل مع مختلف الأديان ومواجهة العنف حول العالم.

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