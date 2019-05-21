الاحتلال يحصن مستوطنات غلاف غزة

عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة) بدأ جيش الاحتلال بإقامة ساتر ترابي على امتداد الطريق في شمال قطاع غزة بغية إحباط استهداف سيارات وآليات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع من جهة قطاع غزة. وجاء قرار إقامة الساتر الترابي عقب مقتل 4 مستوطنين خلال التصعيد الأخير جراء استهداف سيارتهم بصاروخ من طراز «كورنيت» قرب مستوطنة «ناحال عوز». كما شرع جيش الاحتلال وفقاً لما نقلته الإذاعة العبرية في نصب منظومات إنذار على امتداد الحدود مع القطاع ومجسات للكشف عن أنفاق يجري حفرها من جهة القطاع.

كما تعتزم الحكومة الإسرائيلية بناء جدار إسمنتي مزود بوسائل تكنولوجية، لحماية مسار القطار الذي يمر بشكل مكشوف، قبالة الجزء الشمالي من قطاع غزة. وسيتم بناء الجدار على طول المسار، وسيكون طوله 65 كم وارتفاعه 6 أمتار، على أن تنتهي الأعمال بالجدار في نهاية العام الجاري.

في غضون ذلك، نفذ جيش الاحتلال مناورة عسكرية بمحيط مستوطنة «أوفاكيم» بالنقب المحتل على حدود قطاع غزة، للتدرب على أي مواجهة قادمة مع الفلسطينيين.

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