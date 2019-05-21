العراق: 11 قتيلاً بحوادث متفرقة في الموصل

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى أمس، بمقتل 11 عراقياً، بينهم امرأة، في حوادث متفرقة شمال وغرب الموصل.

وقال النقيب زكريا يحيى من شرطة المحافظة إن 4 فلاحين قتلوا أمس، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة في قضاء «تلعفر» غرب الموصل وذلك أثناء قيامهم بأعمال الحصاد في أراضيهم الزراعية. وأضاف أن 4 مدنيين قتلوا أمس، أيضاً في مواجهات اندلعت مع عناصر «داعش» في قرية «الحاصود» التابعة لقضاء «البعاج» شمال غرب الموصل.

وأدى انفجار عبوتين ناسفتين لدى مرور سيارة مدنية عند مدخل ناحية «الرشيدية» شمال الموصل إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة اثنين آخرين كانوا يستقلون السيارة.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، نشاطاً لعناصر «داعش» الذين ينفذون عمليات تفجيرات واختطاف وقتل، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً قبل أكثر من عام.

وفي السياق، ألقت شرطة محافظة نينوى، القبض على قيادي في «داعش»، كان يشغل منصب مسؤول «السبايا» في التنظيم الإرهابي خلال سيطرته على مدينة الموصل. وتمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على مسؤول «السبايا»، الذي عمل أيضاً في وسائل إعلام كان يستخدمها التنظيم في بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء.

وتم القبض على المسؤول «الداعشي» في منطقة «حي السماح» بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقاً لبيان الشرطة.

إلى ذلك، طالب أهالي قضاء «خانقين» في محافظة ديالى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بإعادة قوات البيشمركة الكردية للعمل بجانب الشرطة الاتحادية لفرض الأمن في القضاء.

وقال الأهالي في رسالة موجهة لبغداد وأربيل: «نحن أهالي قضاء خانقين من جميع الطوائف والقوميات كنا ننعم بالأمان منذ عام 2003 إلى أن حصلت أحداث 16 نوفمبر وحصل ما حصل من تغييرات من فقدان الأمان ونحن لا نتهم جهة بذاتها في حصول الخروقات الأمنية المتكررة في القضاء». وأضافوا «إن خانقين المدينة الآمنة الوادعة أصبحت تصحو كل صباح ومساء على تفجير وقتل الأبرياء دون التفات إليها، حيث وصل عدد الضحايا إلى 78 بين قتيل وجريح وحصول تهجير لقرى كاملة بعد استهداف داعش الإرهابي للقرى الآمنة وحرق محاصيلها». وأشاروا إلى أن كل هذه الأحداث حصلت بعدما أعلن رئيس الوزراء السابق القضاء على تنظيم «داعش» في العراق، لكن التنظيم ما زال موجوداً في بضع مناطق بـ«خانقين». وتابعوا «نحن أهالي خانقين نطالب بإعادة قوات البيشمركة للعمل إلى جانب القوات الأمنية من أجل إعادة الأمن والأمان لهذه المدينة المتآخية منذ مئات السنين والعمل على حل كل القضايا العالقة وفق رؤية مشتركة تعطي رسالة اطمئنان واستقرار للقضاء».

وفي سياق آخر، وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد بأنه «مقلق للغاية». وقال ماس أمس، في العاصمة البلغارية صوفيا: «إننا نعتقد أن التوترات حالياً عالية للغاية لدرجة أنه من الممكن أن يتم تصعيد العنف من خلال أحداث غير متوقعة، ومن خلال اعتداءات أو هجمات».

يذكر أنه تم إطلاق صاروخ من طراز «كاتيوشا» أمس الأول بالمنطقة الخضراء التي توجد بها السفارة الأميركية بجانب مبان حكومية.