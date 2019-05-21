رغم إصابته آخر الموسم.. حكيمي أبرز المرشحين للتتويج بجازة مهمة في “البوندسليغا”

على الرغم من عدم خوضه للمباريات الأخيرة من الدوري الألماني الممتاز، إلا أن نجم “أسود الأطلس”، أشرف حكيمي، مرشح بقوة للمنافسة على لقب “أفضل لاعب شاب ” لهذا الموسم، في “البوندسليغا”.

وقدم النجم المغربي موسما رائعا، رفقة فريقه بروسيا دورتموند، حيث سجل 3 أهداف ومرر 9 تمريرات حاسمة، كما سبق له أن فاز بجائزة “روكي” الشهر، أو أحسن لاعب في الشهر، لشهر شتنبر الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة في آخر الدوريات من الموسم، أنهت موسمه مبكرا.

وسينافس النجم المغربي، 6 لاعبين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من الإنجليزي، رايس نيلسيون، لاعب فريق هوفنهايم، البلجيكي، لوكو يوكوباكيو، لاعب فريق فورتنونا دوسندورف، الأرجنتيني نيكولاس كونزاليس، لاعب فريق شئتوتغارت، الفرنسي إفان نديكا، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، التركي أوزان كاباك، لاعب فريق شتوتغرات، ثم البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب فريق نورميورغ.

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جدير ذكره، أن النجم المغربي، الذي يخوض أول موسم له في ألمانيا، قدم للنادي بعقد إعارة من ريال مدريد الإسباني، سيمتد إلى غاية نهاية الموسم الرياضي المقبل.

ويمكنكم التصويت على النجم المغربي من خلال الرابط التالي:

https://www.rookie-award.com/en/?fbclid=IwAR0lSmGSPi0oJsirHVkXi1YDd3WyJ8qRQ15zfTwoN17ECSux4b9qzEdIMls