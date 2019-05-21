نقابة الفنانين تكون لجنة لاتباع وضعية فاطمة الركراكي وهذه مهامها

كونت النقابة المغربية لمهنيي الفنونن الدرامية، نهاية الأسبوع المنصرم، لجنة من الفنانين، تشرف على الحالة الصحية للممثلة فاطمة الركراكي التي تقدمت في السن وفقدت بصرها.

وشكلت النقابة لجنة تتكون من الفنانين هشام ورشيد الوالي، وأحمد بوعروة، ومسعود بوحسين، للوقوف على وضع الركراكي الصحي، وأزمتها الاجتماعية، وذلك كله بالاتفاق مع شقيقتها.

وكشف بلاغ صادر على النقابة، أن اللجنة ستعمل بالتعاون مع وزارتي الصحة والثقافة، بغرض التكلف بمصاريف الإقامة، والأدوية، والمراقبة الصحية من طرف ممرضة خاصة، و منحها التغذية الصحية.

وأكد البلاغ أن الركراكي ذات 96 سنة، توجد في مستشفى مولاي عبد الله بسلا، وحالتها في تحسن، مبرزا أن وضعها الاجتماعي عادي لا يستدعي أي تهويل أو مزايدات.

يذكر أن صورة مؤلمة للركراكي سربت من المستشفى أثناء خضوعها للفحص الطبي في أول يوم لها بالمستشفى، دفعت النقابة لاستنكار الأمر، و جعلتها تمنع التصوير في الزيارات احتراما لوضع الفنانة الاجتماعي.