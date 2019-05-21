طفل استثنائي..سنتان من الادخار لشراء خاتم لوالدته التي لا تمتلك مجوهرات جميلة !

منذ أكثر من سنتين والطفل الصيني “غوو” يدخر قسطا من مصروفه اليومي في حصالتين من أجل مفاجأة أمه، التي تعمل في إحدى المصانع في مدينة لينشيان الصينية بهدية من إحدى محلات المجوهرات الثمينة.

وبحسب موقع “ديلي ميل”، فإن “غوو” قال إن أمه تعمل بجد، ما جعله يفكر في مفاجأتها بهدية عبارة عن خاتم، بعدما اصطحبها إلى متجر المجوهرات، وطلب منها اختيار الخاتم، الذي يناسبها، قبل أن يقوم باستخراج حصالتين من حقيبته، ويكسرهما أمام عينيها، وعيني التاجر، ما جعل العملات المعدنية تتدفق من الحصالتين.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن صاحب المتجر فوجئ بسلوك “غوو”، وساعده في حساب المبلغ، الذي ناهز 170 جنيه إسترليني، إذ اشترى به خاتما لأمه، وقلادة لجدته.

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وقال “غوو” إنه أراد شكر أمه على تنشئته بهذه الهدية، مشيرا إلى أنه فكر في شراء الخاتم لوالدته منذ وقت طويل، لأنها لا تتوفر على مجوهرات جميلة.

وعبرت أم “غوو” عن سعادتها عندما قام ابنها بهذه البادرة، وزادت على ذلك “أعتقد أن ابني إنسان رائع”.