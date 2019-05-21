مصر: الداخلية تعلن مقتل 12 إرهابيا

في السياسة 21 مايو,2019 نسخة للطباعة

القاهرة ـ (د ب أ): أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 12 عنصرا إرهابيا ينتمون لما تعرف بـ”حركة حسم” خلال تبادل لإطلاق نار. وقالت الداخلية، في بيان صحفي بثه التلفزيون المصري أمس الاثنين، إنه “استكمالا لجهود الوزارة في مواجهة جماعة الإخوان، من خلال توجيه ضربات استباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى، تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان بالخارج، لعناصر حركة حسم المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بمصر”. وأضافت أن “عمليات المتابعة رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمتها قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات، والتي تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مقتل سبعة من تلك العناصر.

وأشارت إلى العثور بحوزتهم على أربعة بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وكمية من المواد المتفجرة، والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع. وحسب الوزارة، أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية، بأحد الشقق السكنية، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عملية عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. ولفتت إلى العثور بحوزتهم على خمس بندقية آلية وعبوتين متفجرتين. على صعيد اخر توجهت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، ومحافظ الجيزة، أحمد راشد، إلى المستشفى لزيارة السائحين الذين تعرضوا لإصابات جراء استهداف حافلتهم السياحية قرب الأهرامات. كما قامت الوزيرة والمحافظ باصطحاب مجموعة من السياح، الذين لم يصابوا بالحادث، في جولة بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، وذلك بحضور مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف محي الدين، واستمعوا منه لشرح عن المنطقة وقاموا بالتقاط صور تذكارية. وبعد انتهاء الجولة، قامت الوزيرة والمحافظ باصطحاب المجموعة إلى الفندق بحضور سفير دولة جنوب إفريقيا بالقاهرة لمقابلة باقي الفوج السياحي، حتى غادر معظمهم من مطار القاهرة. وتعرضت حافلة سياحية كانت تقل 28 شخصا من جنوب إفريقيا، لانفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرورها قرب منطقة الأهرامات في الجيزة، أمام المتحف الوطني الكبير، في حادث أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه “وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى بالخارج، لعناصر “حركة حسم” المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بمصر”.