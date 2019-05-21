شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب ويدودو رئيساً لإندونيسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جاكرتا) فاز الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي. فاز الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي. وأعلنت لجنة الانتخابات العامة في إندونيسيا اليوم (الاثنين)، أن ويدودو حصول على 5ر55 في المئة من الأصوات، فيما حصل منافسه الجنرال السابق برابوو سوبيانتو، على 5ر44 في المئة من الأصوات، بعد الفرز النهائي للأصوات.



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