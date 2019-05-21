شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف المفاوضات بين الجيش والمحتجين في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

استؤنفت مساء اليوم (الإثنين) في العاصمة السودانية الخرطوم، المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في القصر الجمهوري أنّ المفاوضات بدأت في التاسعة والنصف ليلاً.

وقال ساطع الحاج عضو وفد «تحالف قوى الحرية والتغيير»المعارض، إنّ الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائماً.

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر اليوم، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات اليوم.