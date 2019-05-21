شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إخلاء سبيل 7 معارضين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)قال مصدر قضائي إن النائب العام المصري أمر اليوم (الاثنين) بإخلاء سبيل السفير السابق معصوم مرزوق، وشخصيات أخرى من المعارضة.
وكان قد ألقي القبض على مرزوق وستة آخرين من النشطاء البارزين بالمعارضة في أغسطس وإيداعهم السجن منذ ذلك الحين.
واعتقل النشطاء بتهم دعم جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويلات لدعم الإرهاب.
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