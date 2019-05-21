شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي يهدد بوقف مساعداته في اليمن بسبب الحوثيين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)قال برنامج الأغذية العالمي اليوم (الاثنين)، إنه يبحث تعليق إرسال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بسبب انعدام الأمن والتدخل في عمله.
وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان:«لا يستطيع العاملون في المجال الإنساني في اليمن الوصول إلى الجياع، ويتم منع قوافل المساعدات، وتتدخل السلطات المحلية في توزيع الغذاء... يجب أن يتوقف ذلك».
ويعكس تهديد برنامج الأغذية، الذي يوفر الطعام لأكثر من عشرة ملايين شخص في أنحاء اليمن، حجم العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي أمام البرنامج والذي يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين.
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