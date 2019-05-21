الإرياني: نظام الملالي يستفز مشاعر ملايين المسلمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدانت الحكومة اليمنية محاولة استهداف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران العاصمة المقدسة «مكة المكرمة» مجددا بصاروخ باليستي.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة على تويتر «ندين ونستنكر بشدة محاولة الاستهداف الصاروخي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لمكة المكرمة، والذي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه في سماء الطائف. هذا الهجوم على مهبط الوحي وقبلة المسلمين في هذه الأيام المباركة جريمة إرهابية مكتملة الأركان».

واعتبر الإرياني أن «محاولة الهجوم الحوثي الإرهابية بإيعاز إيراني على مكة المكرمة تكشف عن رغبة نظام الملالي في طهران لإيقاع أكبر قدر من الضحايا بين المدنيين واستفزاز مشاعر الملايين من المسلمين في كافة أرجاء الأرض، وتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة وجرها لسيناريو لا تحمد عقباه».