عملاء إيران يستهدفون قبلة المسلمين للمرة الثانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي فجر أمس صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية، مستهدفة تجمع المسلمين في مكة المكرمة.

ونجحت الدفاعات السعودية في التصدي للصاروخ الأول فوق مدينة الطائف قبل أن يتوجه إلى مكة المكرمة، في حين تصدت للآخر فوق مدينة جدة، دون أن تصدر أي أنباء عن إصابات أو أضرار.

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وبحسب شهود عيان تم تدمير الصاروخ الباليستي قبل وصوله إلى مكة المكرمة (60 كلم)، حيث سقطت الشظايا في وادي جليل الممتد إلى مكة المكرمة، وهي المرة الثانية التي تحاول الميليشيات استهداف مكة.

يذكر أن محاولة الميليشيات الحوثية استهداف مكة المكرمة كان آخرها في يوليو 2017. ووصل إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات على المملكة ودمرتها قوات الدفاع الجوي حتى أمس 227 صاروخا باليستيا.

وفي السياق شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات قوية على مواقع ميليشيات الحوثي في صنعاء وحجة والضالع، واستهدفت معسكر ألوية الصواريخ ومعسكر النهدين جنوب صنعاء. ودمرت مقاتلات التحالف في عدد من الغارات منصة صواريخ قصيرة المدى، وكذلك منصة قذائف من نوع كاتيوشا للانقلابيين، بالإضافة لتدمير مركبتين عسكريتين تقلان 13 عنصرا حوثيا كانوا متجهين إلى مديرية عبس.

صواريخ الحوثيين الباليستية