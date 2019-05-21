تركيا توقف 249 موظفا بالخارجية تشتبه في معارضتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ إسطنبول

أفادت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية بأن السلطات بدأت حملة لتوقيف 249 من موظفي وزارة الخارجية أمس، بعدما خلص ممثلو الادعاء إلى أنهم تورطوا في مخالفات خلال اختبارات القبول بالوزارة في الفترة من عام 2010 إلى 2013.

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وأضافت الوكالة أن الشرطة تمكنت حتى الآن من إلقاء القبض على 105 من المشتبه بهم في 42 ولاية، ولا يزال البحث مستمرا عن الآخرين، ولم يتضح ما إذا كان المشتبه بهم موظفين حاليين أم سابقين بالوزارة.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بأنهم على صلة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

وتصنف الحكومة التركية حركة جولن على أنها منظمة إرهابية، وترى أن كثيرين من الموالين له تغلغلوا على مدار عقود في أجهزة الدولة وتحكموا في عمل المسؤولين في مؤسسات رئيسة.