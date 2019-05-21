ميشال ضاهر: مبروك للشباب اللبناني باعادة تفعيل الإسكان في مشروع الموازنة

هنأ النائب ​ميشال ضاهر​، ​الشباب اللبناني​ بـ"اعادة تفعيل الإسكان في مشروع ​الموازنة​ الذي أقرته ​الحكومة​ اليوم وهو الاقتراح الذي أطلقته في ​لجنة الاقتصاد​ والتخطيط وذلك بوضع رسم على الاستيراد قدره 3 بالمئة ما عدا المواد الأولية وذلك لحماية ​الصناعة​ وإعادة تفعيل الإسكان وقد تم تبنيه من جميع ​الكتل النيابية​".

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