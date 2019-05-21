جاويش أوغلو: قلقون من محاولات تقويض النظام الدستوري بفنزويلا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "تركيا تشعر بالقلق جراء محاولات تقويض النظام الدستوري والسيادة في فنزويلا"، مشيراً إلى أن "تركيا كانت ولا تزال، تعارض جميع أشكال التدخلات الأجنبية والأساليب غير الديمقراطية والعقوبات الأحادية المفروضة على الحكومات الشرعية، وعلى رأسها الانقلابات العسكرية".
وشدد على "قضايا تتعلق بمكافحة تركيا الإرهاب والسياسة الخارجية الإنسانية للحكومة التركية والتطورات التي تشهدها فنزويلا والأزمة السورية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين تركيا ودول أميركا الجنوبية".
وحول العلاقات بين تركيا والمكسيك، لفت جاويش أوغلو إلى أن "كلا البلدين، يلعبان دورا رئيسيا لضمان الاستقرار والازدهار في المنطقة، وإن السياسة الخارجية للبلدين تستند إلى نفس القيم والمبادئ الأساسية مثل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة"، مشيراً إلى أن "تركيا والمكسيك موجودتان في منطقية حيوية بالمعنى الاستراتيجي".
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