مجلس الأمن يرفض طلبًا روسيًا بعقد جلسة بشأن أوكرانيا

رفض ​مجلس الأمن الدولي​ طلبًا روسيًا بعقد جلسة طارئة لمناقشة صدور قانون ​اللغة​ كقانون رسمي ل​أوكرانيا​. وجاءت نتيجة التصويت، برفض 6 دول عقد الجلسة، مقابل موافقة 5 دول، وامتناع 4 عن التصويت.

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