ترامب: سنجري محادثات مع إيران عندما تكون جاهزة

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ "أننا سنجري محادثات مع ​إيران​ عندما تكون جاهزة"، مشيراً إلى أن "​طهران​ أبدت عدائية شديدة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مساء اليوم ان "​الولايات المتحدة​ لم تسع للحوار مع إيران"، مشيراً الى "أنني متأكد من أن إيران ستتصل بنا عندما تكون مسعدة لذلك".

وفي تصريح له، أوضح ترامب أن "​الاقتصاد​ الإيراني ينهار وأنا حزين على الشعب هناك".

من جهته، اكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أن "الظروف الحالية ليست مواتية للتفاوض مع ​واشنطن​ بل للمقاومة والصمود"، مشيراً إلى أن "إيران تلقت أكثر من 10 طلبات من واشنطن للتفاوض لكن الظروف الحالية ليست مناسبة للمفاوضات"، لافتاً إلى أن "البلاد تعيش حالة حرب اقتصادية والظروف الحالية تستدعي مقاومة الضغوط".