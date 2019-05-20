“بنت الستاتي” تتفوق على الأعمال الرمضانية.. وتعتلي صدارة “الطوندونس”- فيديو

تفوقت مغنية الراب الشابة، إلهام العرباوي، التي تلقب نفسها بـ”إلي”، على المسلسلات، والأعمال الرمضانية، وذلك باعتلائها، منذ ليلة أمس الأحد، صدارة لائحة الفيديوهات الأكثر رواجا على موقع “يوتوب” في المغرب.

واستطاعت “بنت الستاتي” كما يناديها الجمهور، احتلال الرتبة الأولى في “الطوندونس”، بفضل الفيديو التروجي للكليب، الذي تصدره قريبا بعنوان DIABLA””، بمشاركة الرابور ” MAYOR BONE”.

وتفوقت “بنت الستاتي” على المسلسلات، والأعمال الرمضانية، التي غالبا ما كانت في صدارة “الطوندونس”، منذ بداية رمضان.

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وأصبحت “بنت الستاتي” من بين مغنيات الراب البارزات في الساحة، وذلك منذ عملها الأول، الذي أثارت به الجدل، قبل أن تتوجه باختياراتها في الآونة الأخيرة إلى صنف الأغاني التجارية، التي لا تحتوي على كلام نابي، من أجل إتاحة إمكانية عرضها على المحطات الإذاعية.

يذكر أن إلهام العرباوي اشتهرت، قبل بداية الراب، بمواعدتها مغني الراب “حليوة”، وما زاد من شهرتها هو إعلانها أن المغني الشعبي عبد العزيز الستاتي هو والدها، بينما ينكر هذا الأخير ذلك.