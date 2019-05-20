باحث في علم الفلك: هذا تاريخ عيد الفطر المبارك في المغرب

توقع عبد العزيز خربوش الافراني، معدل وباحث في علم الفلك، بأن تاريخ عيد الفطر، سيكون يوم الأربعاء، 5 يونيو المقبل.
وأضاف عبد العزيز خربوش، خلال حديثه، مع “اليوم24″، أن جميع الحسابات الفلكية تدل على أن يوم الأربعاء 5 يونيو المقبل، سيكون فاتح شوال بالمغرب.
وأشار إلى انتظار رؤية غرة شهر شوال بالعين المجردة وإعلان الجهات المسؤولة عن ذلك.
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