طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، من السلطات المصرية والاتحاد المصري للعبة، بالسماج لأزيد من 60 ألف مناصر من أجل الدخول لملعب ” برج العرب” في الاسكندرية، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للفريق في منازلته لنهضة بركان، في إطار إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وكان منصور قد طلب في البداية، أن يدخل فقط 30 ألف مناصر، قبل أن يغير رأيه ويطالب بمضاعفة هذا العدد، بعد لقاء أمس، في مباراة الذهاب.
وحسب تقارير إعلامية مصرية، اليوم الإثنين، فإن الاتحاد المصري أبدى استعداده من أجل الوقوف إلى جانب الزمالك، ومطالبة السلطات الأمنية المصرية من أجل السماح بدخول 60 الف مناصر، شريطة تحرك النادي، وتقديم طلب رسمي للسلطات.
وسيتم الإعلان رسميا عن قرار الزيادة في عدد الجماهير من 30 إلى60 ألفن في الساعات القليلة المقبلة، قبل طبع تذاكر المباراة.
ويرغب الزمالك في ممارسة ضغط جماهيري رهيب على لاعبي فريق نهضة بركان، في لقاء العودة، خاصة بعد هزيمته بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، أمس الأحد، بالملعب البلدي لبركان.
كانت هذه تفاصيل خبر منصور يطلب “ضغطا رهيبا” على بركان ويدعو السلطات الأمنية للسماح بدخول 60 ألف مناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.