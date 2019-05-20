بسبب المرض.. مارادونا يغيب عن عرض فيلمه الوثائقي في مهرجان “كان”

وديان آيت لكتاوي

غاب نجم كرة القدم الأرجنتيني ديغوو مارادونا عن العرض الأول لفيلمه الوثائقي في مهرجان “كان”، بسبب المرض، ويحكي الوثائقي عن مسيرته مع مختلف الفرق، ويسلط الضوء على فترات من حياة اللاعب الأسطورة.

وقال مسؤولو الدعاية عن الفيلم الوثائقي الذي يتناول حياة نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق، دييغو أرماندو مارادونا، ومشواره في الملاعب إن أسطورة كرة القدم غاب عن العرض الأول للفيلم بسبب “إصابة في الكتف تحتاج لرعاية طبية”.

وأفاد مسؤولو الدعاية في بيان لهم على أن ” دييغو مارادونا يشعر بالأسف البالغ لعدم قدرته على حضور العرض الأول لفيلمه، وتابع البيان “حالة إصابة في الكتف تتطلب رعاية طبية دون سفره إلى المهرجان، ولكنه سيكون مع المتفرجين وصناع الفيلم بروحه ويتطلع لمشاهدة الفيلم قريبا”.

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ويتناول فيلم “دييغو مارادونا” صعود نجم كرة القدم سلم المجد مع فريقه نابولي الإيطالي وفوزه بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده وهو كابتن الفريق، كما يلقي الضوء على تراجعه، وحياة الترف التي عاشها وصراعه مع إدمان المخدرات.

كما تم العرض الاول للفيلم الوثائقي الخاص بحياة “دييغو مارادونا”، مساء الأحد، وهو من إخراج “أصف كاباديا”.

وكان من المتوقع أن يكون النجم الأرجنتيني من بين أبرز النجوم الحاضرين على البساط الأحمر في مهرجان كان هذا العام.