انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تعلن نقض جوهر الاتفاق النووي بهذه الخطوة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 11:54 مساءً - أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن طهران رفعت حجم إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب 4 أضعاف، لتنقض بذلك جوهر الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي الموقع عام 2015.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، علي نجفي، عن عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة مع سفراء الدول الأوروبية الأسبوع المقبل حول الاتفاق النووي.

وأشار علي نجفي في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع سفراء الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وسفراء باقي الدول.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع الذي سيحضره أيضاً رئيس وجميع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان، تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والمنطقة، وقرار إيران الأخير بشأن مهلة الـ60 يوماً التي أعطيت للأوروبيين.

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وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، إلى أنه لم يحدد تاريخاً دقيقاً لعقد الاجتماع، ولكن من المؤكد أنه سيعقد الأسبوع المقبل.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي قد أكد في بيان يوم 8 مايو مخاطباً الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، أن إيران ستوقف بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي.

وأوضح البيان أن طهران لا تعتبر نفسها حالياً ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر، في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.