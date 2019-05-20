انت الان تتابع تفاصيل خبر حماس ترد على أنباء التوصل إلى اتفاق تهدئة مع الاحتلال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 11:54 مساءً - نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق تهدئة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مدة 6 أشهر في قطاع غزة.

وأوضح فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، الاثنين، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهدئة لمدة 6 أشهر".

وأردف: "نؤكد أن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال كان مقابل التزامه بتنفيذ كافة التفاهمات".

من جهتها قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية الخاصة، في وقت سابق الاثنين: إنّ "إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق تهدئة لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، برعاية مصر والأمم المتحدة".

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وأضافت القناة العبرية أنّ الاتفاق "يتضمن وقفاً لإطلاق النار من قبل الجانبين، وإيقاف أي أعمال نشاط على السياج الفاصل، مع الحفاظ على "المنطقة الأمنية" العازلة لمسافة 300 متر من الحدود، ووقف فعاليات الإرباك الليلي ومسيرات البحر".

في الوقت الذي أبدى به الاحتلال الإسرائيلي، وفق القناة، استعداده لتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً، والسماح بنقل الأدوية والمساعدات المختلفة إلى غزة، وبدء مفاوضات بشأن الكهرباء والمعابر وقطاع الصحة والمالية.

وفي مطلع مايو الجاري، شهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، في حين أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأسفرت الغارات عن استشهاد ما لا يقل عن 27 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 150 شخصاً.