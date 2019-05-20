انت الان تتابع تفاصيل خبر فساد ودماء بين تياره.. مقتدى الصدر يحرج الحكومة العراقية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 11:54 مساءً - يعتبر السياسي ورجل الدين الشيعي الشاب، مقتدى الصدر، من الشخصيات المثيرة للجدل في العراق، حيث تتسم ممارساته السياسية ومواقفه بالغرابة والحدة أحياناً، في تعامله مع الملفات التي تعترض تياره الذي يعد الأكثر شعبية وجماهيرية.

آخر تلك المواقف قرار يقضي بطرد قادة بارزين ومقربين جداً من الصدر، بتهم الفساد والتربح باسم التيار عبر استغلال المناصب والعلاقات داخل الدولة، وأبرز من طالتهم موجة الطرد معاون الصدر الجهادي أبو دعاء العيساوي، والقيادي عواد العوادي، وعضو البرلمان السابق والقيادي المعروف بالتيار الصدري جواد الكرعاوي، إضافة إلى كل من علي هادي أبو جميل، وعماد أبو مريم، وهما من المقربين إلى الصدر ويظهران بشكل مستمر برفقته في لقاءاته داخل العراق.

وفيما اعتبر قياديون في التيار الصدري أن الحملة عملية براءة وتطهير لسمعة التيار من المنتفعين، اعتبر مراقبون أن الخطوة يمكن أن تضعف التيار الذي حل أولاً في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2018، ورأى بعض المحللين أن الإجراء يتعلق بمشاكل داخلية يعيشها التيار.

وشهدت مدن كربلاء وبابل وواسط والبصرة والنجف جنوب العراق، الأربعاء (15 مايو 2019)، تظاهرات حاشدة قرب منازل المطرودين من التيار الصدري ومكاتبهم ومصالح تجارية تابعة لهم.

وحدثت أعنف التظاهرات في محافظة النجف، حيث أسفرت عن مقتل أربعة من أنصار الصدر وجرح 19 آخرين، خلال اقتحام مجمع تجاري يعود للقيادي المفصول من التيار جواد الكرعاوي، بعد سقوط جريحين في محافظة واسط المجاورة بأعمال عنف مماثلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية صوراً تظهر اندلاع حرائق في العديد من المولات والمحال التجارية، إضافة إلى حرق متاجر ومجمعات تجارية ووكالات سيارات، بعد قرار أصدره زعيم التيار مقتدى الصدر بطرد عدد من قيادات التيار بتهمة الفساد.

إحراج للحكومة

القيادي في التيار الصدري، عامر حسين صكبان، فسر قرار الصدر بأنه براءة من ممارسات فردية قام بها قياديون في التيار بدافع التكسب غير المشروع، وهو من أبرز القضايا التي تكافحها برامج وشعارات التيار.

وقال صكبان، في حديثه لـ"الخليج 365": إن "الإخوة الذين وجهت لهم تهم الفساد من قبل السيد الصدر، بشر، وطبيعة البشر يطرأ عليها الضعف أمام المغريات والمناصب، المهم في الأمر أن نعترف بوقوع الخطأ عند وقوعه، ونعالجه ونعلن ذلك على الملأ؛ وهذا بالضبط ما قام به زعيم التيار".

وأضاف: "سمعنا مراراً وتكراراً من السيد الصدر في اللقاءات الخاصة والعامة؛ وهو يؤكد أنه غير مهتم ولا خائف من حصول انشقاقات وخروج قيادات من الصف، لذلك هو يضع أصبعه على الخطأ ويعالجه ويعلن ذلك للناس بشفافية كاملة بناءً على أن التيار يمثل السواد الأعظم من المهمشين الذين فاز بأصواتهم في الانتخابات، ونجح من خلالهم في قيادة التظاهرات والاعتصامات ضد الفساد والمفسدين".

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واعتبر صكبان أن "خطوة إزاحة الفاسدين والتشهير بهم من قبل الصدر جاءت بهدف إحراج حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي دعم التيار توليه المنصب بشرط وضع محاربة الفساد في أولويات برنامجه الحكومي، وإلى حد الآن الملف يراوح مكانه".

محاولات فاشلة

وهناك من يرى أن خطوة الصدر جريئة ومحاولة صادقة لتطهير التيار من الفساد الذي لحق به أسوةً بالحالة العراقية بمجموعها، لكنها غير ذات جدوى؛ لكون حجم الفساد أكبر من القدرة على المعالجة.

ويرى الكاتب والصحفي العراقي عثمان المختار أن "التيار الصدري تضخم كثيراً، وقرارات زعيمه الأخيرة جاءت كنتيجة طبيعية لاستشراء الفساد فيه".

وأضاف المختار، في حديثه لـ"الخليج 365"، أن "الصدر حاول عدة مرات إصلاح أوضاع التيار التي لم تعد خافية على أحد، حيث أنشأ مكاتب تفتيش ولجان مراجعة، ثم مكاتب عسكرية وأخرى مدنية، وكلها لم تشفع له أو تساعده في مواجهة الانتقادات والنقمة من الطبقة الفقيرة التي هي أساس تياره وثقله الحقيقي جنوبي العراق".

وأشار المختار إلى أن "قرارات الصدر الأخيرة ليست الأولى من نوعها؛ بل هي الغربلة الرابعة للتيار منذ مارس 2004 ولغاية الآن؛ حيث تسببت الانشقاقات السابقة في تأسيس العديد من المليشيات المسلحة، فالغربلة الأولى أنجبت مليشيا العصائب بقيادة قيس الخزعلي، والثانية أتت بمليشيا النجباء، وأكرم الكعبي، ومليشيا أوس الخفاجي، ومليشيا أبو الفضل العباس، فضلاً عن غربلات أخرى لقيادات طردوا وهم الآن مع حزب الدعوة والفضيلة وقوى سياسية أخرى".

وتابع المختار: "التيار الصدري شريك رئيسي في الفساد، وفي الفشل الحكومي الحالي، ولا أعتقد أن هذا الإجراء سيشفع لزعيمه، خاصةً أن زعماء الحرب الطائفية المتورطين بقتل عراقيين على الهوية ما زالوا فاعلين داخل التيار".

تصفية حسابات

نضير الكندوري، المحلل السياسي العراقي، يرى من جهته أن محاربة الفساد مجرد واجهة يخفي وراءها الصدر مآرب أخرى.

وقال الكندوري لـ"الخليج 365": إن "حقيقة ما يحدث هو خلافات داخل التيار الصدري؛ وعملية تصفية حسابات باسم محاربة الفساد، فهناك خلافات داخلية على سياسة الصدر وطريقة إدارته للأمور، لذلك أتوقع أن التيار مقبل على مرحلة جديدة من الانقسامات، تكون مكملة للانقسامات التي حدثت سابقاً".

وأضاف أن "الفساد الذي مارسه أتباع الصدر ليس جديداً، فالفاسدون يمتلكون استثمارات كبيرة داخل العراق فضحتها التظاهرات التي خرجت أمام أكبر وأهم تلك الاستثمارات في محافظة النجف معقل التيار".

وتابع الكندوري لـ"الخليج 365": "لو كان الصدر جاداً في محاربة الفساد، فما الذي كان يمنعه من هذه الخطوة طيلة الفترة السابقة؟ لذلك فالراجح عندي أن القرارات الأخيرة هي عملية تصفية حسابات بين قيادات التيار".