انت الان تتابع تفاصيل خبر الكرملين: هذا شرط بوتين لتهنئة رئيس أوكرانيا الجديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 11:54 مساءً - أعلن الكرملين، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا ينوي تهنئة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تسلمه اليوم منصبه رسمياً؛ ما لم ينجح الأخير في تسوية الصراع جنوب شرقي بلاده.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إنه لا يوجد على جدول أعمال الرئاسة أي اتصال بين بوتين ونظيره الأوكراني.

المسؤول الروسي أوضح أن "بوتين سيهنئ زيلينسكي عند تحقيقه أول نجاحات تسوية الصراع الداخلي في جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك عند نجاحه بتحقيق أول خطوة نحو تطبيع العلاقات بين روسيا وأوكرانيا".

ولم يوضح بيسكوف ما هي "أول النجاحات" التي قال إنها "واضحة للغاية"، لكنه أشار إلى أن الصراع في دونباس يجب أن يحل على أساس اتفاقية "مينسك".

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وفي وقت سابق الاثنين بدأ زيلينسكي مهامه بعد أدائه اليمين الدستورية، مؤكداً عزمه إنهاء الحرب في المناطق الشرقية من البلاد، ومشدداً على أن شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس أراضٍ أوكرانية.

جدير بالذكر أن الأزمة بين موسكو وكييف بدأت بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو) أواخر 2013، وبدء التدخل الروسي في البلاد، بشكل مباشر أو من خلال دعم انفصاليين في دونباس (شرق) والقرم (جنوب).

وعقب استفتاء من جانب واحد في 16 مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو، ويتم تجديدها حتى الآن.

ووقعت كييف وممثلو الانفصاليين، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سبتمبر 2014، اتفاقاً بعاصمة روسيا البيضاء حمل اسمها، وعرف باتفاق "مينسك 1"، قبل تطويره إلى اتفاق "مينسك 2" الموقع في فبراير 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.