قال بيان من السفارة السعودية في واشنطن يوم الاثنين إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين إيرانيي الصنع أطلقهما الحوثيون على منطقة مكة.
ونفى الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يحاربون تحالفا تقوده السعودية، تقارير لوسائل الإعلام السعودية عن شن هجوم على منطقة مكة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في واشنطن: المملكة تعترض صاروخين للحوثيين في منطقة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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