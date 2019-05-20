السفارة السعودية في واشنطن: المملكة تعترض صاروخين للحوثيين في منطقة مكة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بطاريات الدفاع الجوي السعودي

قال بيان من السفارة السعودية في واشنطن يوم الاثنين إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين إيرانيي الصنع أطلقهما الحوثيون على منطقة مكة.

ونفى الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يحاربون تحالفا تقوده السعودية، تقارير لوسائل الإعلام السعودية عن شن هجوم على منطقة مكة.